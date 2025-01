Luego de que la directiva del Junior habló sobre James Rodríguez, el director técnico de Rayo Vallecano se refirió a la condición del colombiano y sorprendió sobre su realidad a futuro.

Una molestia estomacal de James Rodríguez provocó que sea baja de Rayo Vallecano contra Racing de Ferrol en el partido por la eliminatoria de 32 en la Copa del Rey en España, por lo que se ausentó de los entrenamientos previos.

El partido se disputa este viernes 3 de enero a la una de la tarde, con lo que es el primer partido del club en 2025, uno que está marcado por la ausencia del volante colombiano por su condición médica.

El técnico de Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, reconoció que hay mucha ilusión alrededor del mencionado torneo dentro de la institución, por lo que se busca avanzar con éxito en la temporada.

Lee También

El técnico de Rayo Vallecano dejó abierta la salida para James Rodríguez al ser consultado sobre la opción de una transferencia en el mercado invernal que se vive en enero.

“Tenemos un mes por delante y tanto James como otros jugadores que crean consideren que los minutos obtenidos no son suficientes, no son los merecidos o no son justos tendrán que hablar con el club. Yo estoy encantado con la plantilla y ver si hay opciones para ellos. Nos satisface a todos en principio y, de momento, no hay ningún movimiento. Estaremos un poco a la espera de este mes tan largo”, respondió.