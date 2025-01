Vuelve y juega la misma película con James Rodríguez, pues apenas seis meses después de llegar con bombos y platillos, el futbolista colombiano tomó la decisión de no seguir y partirá caminos con el conjunto de Vallecas.

Así lo reportó la Cadena SER en España, la cual aseguró que sus abogados están trabajando para rescindir el contrato y así quedar como agente libre para poder negociar con cualquier otra institución.

Cabe destacar que en su paso por el conjunto español, James Rodríguez apenas disputó siete encuentros, dos como titular, en los que pudo aportar una asistencia.

Sin embargo, desde su llegada el técnico Íñigo Pérez nunca confió en él, cuando lo ponía lo hacía por apenas 10 minutos y por eso nunca pudo explotar su potencial, pese a que se estaba entrenando con juicio y siempre mostró su disposición de ayudar al equipo.

De esta manera, James Rodríguez quedó como agente libre y podrá negociar con cualquier club de forma completamente tranquila, ya que es solo cuadrar su importancia en la plantilla y el sueldo, sin tener que pagarle nada al Rayo Vallecano.

Por lo pronto no se sabe en qué equipo jugará el colombiano, pero la opción más fuerte parece ser el Junior de Barranquilla, ya que los jugadores lo están pidiendo y hasta el empresario Christian Daes aseguró que él le pagaría su salario con tal de que vista la camiseta del cuadro ‘Tiburón’.

Ahora, cabe destacar que el rescindir su contrato se ha vuelto una constante en la carrera del futbolista colombiano, ya que desde que salió del Real Madrid ha rebotado en muchos equipos y en ninguno ha tenido el éxito deseado.

Primero fue en el Everton, en el que tuvo una gran campaña, pero luego de la salida de Ancelotti llegó Rafa Benítez y ahí prefirió irse antes de terminar con los mismos problemas que en el equipo español.

Después fue con el Al Rayyan de Catar, con el que tampoco pudo jugar mucho debido a las lesiones y por eso, para volver a ser importante para la Selección Colombia, volvió a Europa tan solo unos meses después. Ahí aterrizó en el Olympiacos de Grecia, pero de nuevo terminó su vínculo mucho antes de terminar la temporada.

I would like to thank everyone for all the time that we have spent together. although we are going our separate ways, I feel that I will always be a member and welcomed in the family of the great port Piraeus. I wish all the best to Olympiacos and every success in the future. pic.twitter.com/BTddkWubiQ

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) April 13, 2023