De acuerdo con el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, James Rodríguez negoció su salida del Rayo Vallecano y podrá ahora definir su pase a un nuevo equipo como agente libre.

Según Romano, la confirmación se produjo este lunes 6 de enero en pleno puente festivo de Reyes. Con 33 años, James Rodríguez sale del equipo de Vallecas, luego cuatro meses de su llegada, a finales de agosto de 2024.

🚨🇨🇴 Confirmed: James Rodriguez is now available as free agent, contract terminated at Rayo Vallecano. pic.twitter.com/XclGskMHbz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2025