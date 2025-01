Pese a que lo había negado con anterioridad, Fuad Char, el máximo accionista del equipo rojiblanco, le confirmó a El Heraldo que hicieron oficialmente una oferta por el pase por el volante creativo, a través de uno de sus representantes.

De acuerdo con el exsenador, el contacto con James Rodríguez se dio a través del exitoso empresario y dueño de Tecnoglass, Christian Daes, quien es cercano al jugador. El mayor de los Char ratificó lo que era un secreto a voces en Barranquilla, mencionado previamente por medios como Habla Deportes.

“Desde hace unos días, a través de Cristian Daes, que es su amigo, surgió la intención y la opción real de fichar a un jugador de la categoría de James. Él habló con Cristian, que me llamó a mí y le hicimos una oferta muy buena. Ya salió la noticia de la rescisión de su contrato y estamos aquí firmes con el propósito de traer a James a Junior”, le dijo Char al diario costeño.

El magnate de la familia Char se refirió a la noticia, que se dio este lunes 6 de enero, sobre la rescisión de contrato del jugador con el Rayo Vallecano de España.

⚡🔥 Acuerdo prácticamente CERRADO para la salida de @jamesdrodriguez del @RayoVallecano 🤝 El colombiano va a renunciar a la parte proporcional del salario que le quedaba por percibir en estos 6 meses@RadioMARCA pic.twitter.com/hYrxfj4gO0 — Pablo Villa (@pvilla98) January 6, 2025

“Yo he estado hablando con un representante de él, no con Jorge Méndez, con un familiar, que se llama Andrés Rubio, y hemos estado acercándonos, pero no es fácil”, aseguró Fuad Char.

James debería entender lo importante que es que juegue en barranquilla a 18 meses del mundial. Con una ciudad que lo ama. Con un técnico dispuesto. Y los dueños del equipo deseando que diga que si. Aquí estamos apoyando. @jamesdrodriguez @JuniorClubSA #jamesAjunior — Christian Daes (@ChrisDaes) January 6, 2025

El máximo accionista del cuadro ‘Tiburón’ afirmó que, dadas las condiciones económicas del fútbol en Colombia, se sienten en desventaja frente a otras ofertas que pudieran surgir, sobre todo de parte del Boca Juniors de Argentina.

“Vamos a pelear hasta el último minuto para que James venga a Junior”, afirmó el empresario.

Incluso el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se manifestó sobre la posible llegada del jugador:

Sería una alegría bien linda para toda Barranquilla! Vamos que si se puede! #JamesAJunior https://t.co/WMYjpUYnNz — Alejandro Char (@AlejandroChar) January 6, 2025

¿Qué otras ofertas tiene James Rodríguez para 2025?

Aunque el líder de la familia Char se refirió a posibles opciones que pudiera tener el 10 de la Selección Colombia desde Argentina, no se han dado más confirmaciones oficiales por parte de otros equipos hasta el momento.

Uno de los primeros nombres que surgió fue el América de México, lo que rápidamente se descartó. Sin embargo, uno de los rumores que sigue vivo lo ubicaría en Norteamérica, pero en el Inter Miami de la MLS, junto a Lionel Messi.

Además de ello, varios medios han mencionado un posible interés por parte de Boca Juniors, puesto que, desde TYC Sports afirman que el volante sería del agrado del técnico Fernando Gago.

