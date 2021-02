green

Carlos Antonio Vélez se refirió al tema en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, en donde señaló que iba a hablar de “algunas cosas” porque llevaba “10 años callado”.

“Resulta que los babosos, los imbéciles, que en todas partes hay, y por cantidades, dicen que Vélez critica a Pékerman porque no le da a entrevistas”, refirió.

Frente a lo que planteó, se cuestionó: “¿Qué tal?, ¿que yo critico a Pékerman porque no me da entrevistas?”.

Posteriormente, explicó que su interés profesional como comunicador no es ese: “No soy un buen un entrevistador, no vivo de las entrevistas”.

Y añadió que en su momento tuvo la oportunidad de entrevistar al portugués Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, más recientes timoneles de la Selección Colombia, y que no lo quiso hacer.

¿Por qué Vélez critica a Pékerman?

El periodista apuntó que sus comentarios hacia el argentino José Pékerman no parten de lo personal.

“Están tacando burro, lo que pasa es que no ven lo que yo veo, y si lo ven no lo dicen. No tienen lo que yo sí tengo, y me sobran”, aseveró.

Luego, dio sus motivos: “Yo he criticado al señor Pékerman por desactualizado, por perezoso y porque siempre pensó más en ‘business’ [negocios]”.

Finalmente, lo terminó comparando con el protagonista de la película ‘El embajador de la India’, en la que un impostor engaña a un pueblo entero.

“Es un tipo liquidado, no va a volver… Un muerto futbolísticamente”, cerró.

En audio, las palabras de Carlos A. Vélez (desde el minuto 4:20):