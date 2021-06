El empate 2-2 entre Colombia y Argentina dejó varias opiniones en contra y a favor de este inicio de un nuevo proceso de la ‘Tricolor’, ahora bajo el mando del técnico Reinaldo Rueda.

(Vea acá:[Video] “Colombia, miedo y cobardía; Argentina, una pecueca”: ‘Patrón’ Bermúdez)

En el análisis del encuentro, en el que insultaron a Lionel Messi y él lo escuchó, Carlos Alberto Valderrama criticó la decisión del entrenador colombiano de cambiar la formación inicial y le dijo: “No nos pongamos a inventar”.

“El equipo gana en Lima y el técnico lo cambia. Tenemos cinco buenos delanteros: Zapata, Muriel, Morelos, Borré y Borja. Son goleadores en sus equipos y por eso están en la Selección. Venimos de ganar contra Perú con dos de ellos y de local jugamos con uno solo. No lo entiendo“, dijo el ‘Pibe’ en su canal de YouTube.

Sobre el partido, el ídolo del fútbol colombiano habló sobre el cambio de Jefferson Lerma, quien salió del campo de juego a los 30 minutos y terminó fuera de la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa América.

“Argentina nos estaba paseando. A los 30 minutos sale Lerma y entra Muriel. El fútbol está inventado. Tenemos goleadores y nos ponemos a inventar. Cuando uno juega mal, merece perder, seguro“, expresó el exfutbolista.

Siguiendo su discurso, el ‘Pibe’ elogió a David Ospina y resaltó su gran presentación como figura del encuentro, razón por la que fue uno de los protagonistas de los memes tras el pitazo final.

“Colombia no puede jugar así porque tiene futbolistas para hacerlo mejor. No inventemos nada, el fútbol ya está inventado. No se merecía el empate el equipo colombiano. Gracias a David Ospina que tapó de todo y se cansó de tapar. A veces uno juega y saca resultado que no se merece. Y lo digo yo, que soy hincha de la Selección”, añadió.