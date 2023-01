Se acerca el inicio oficial de la temporada 2023 y Millonarios fue uno de los equipos que más dio de qué hablar en el inicio del mercado de jugadores, contratando muy temprano a Leonardo Castro, Fernando Uribe (aunque por ahora no han estado disponibles) y Daniel Giraldo. Basados en estas contrataciones, los periodistas Carlos Orduz y Steven Arce afirmaron que el azul ya metía miedo a los demás.

En el regreso de vacaciones que tuvieron los programas de ESPN Colombia, se dio esta afirmación. Puntualmente ocurrió en ‘ESPN F Show’ del pasado 16 de enero. Obviamente, dio para debate con los integrantes del espacio de análisis y opinión, pero también dará para hablar entre los aficionados del FPC.

No es la primera vez que los medios futboleros dan calificativos muy ‘pesados’ para el equipo de Alberto Gamero, bien recordados son las afirmaciones sobre que “le queda chica la Liga Colombiana” o los halagos por ser el equipo de mejor fútbol y que “merece ser campeón”. Pero no conseguir los títulos esperados, lleva a que muchos le cobren a los mismos periodistas o analistas que afirman esto.

¿Por qué dicen que Millonarios le mete miedo a los rivales para el 2023?

Mientras analizaban los refuerzos y contrataciones para la campaña del 2023, la producción del mencionado programa deportivo tituló que Millonarios “quiere meter miedo”. Así lo presentó el conductor, Daniel Angulo, pero el panelista Carlos Orduz aumentó la apuesta y se dejó escuchar, no solo por los azules, también por sus rivales:

“Yo le quitaría la palabra ‘quiere’. Mete miedo, Millonarios mete miedo. Diría yo, a la par de Junior; son equipos obligados. A mí, Nacional no me mete miedo. A mí, el Medellín no me mete miedo. A mí, el América me parece un buen equipo, pero no me mete miedo”, sostuvo.

Angulo entendiendo lo que podían significar las afirmaciones de su compañero e hizo una pregunta a los demás integrantes del programa: “¿Alguien está con el parcializado?” y el único que apoyó la afirmación fue Steven Arce: “Yo sí creo”. Pero Orduz quiso seguir con sus argumentos y explicó:

“Un equipo que no tenía gol el año pasado –y por eso no le fue mejor, solo ganó la Copa Colombia– y que tenga al goleador del fútbol colombiano… Se trajo al goleador del fútbol colombiano, a Leonardo Castro. Se trajo a uno que ya había triunfado en Millonarios siendo goleador, que es Fernando Uribe… Va a hacer goles, no sabemos si muchos, pero va a hacer goles. Creo que un equipo, de eso, mete miedo”, agregó.

Y Arce complementó lo de su compañero, hablando de la nómina que tenía a disposición el DT de los ‘embajadores’: “El engranaje de Millonarios, ya está más que comprobado… Ya tiene Gamero para decir, tengo a un titular de primer nivel y tengo un suplente de primer nivel”.

En ese momento la producción del programa volvió a titular y Carlos Orduz siguió con sus afirmaciones: “Muchas gracias a la producción: los azules, con un ataque que mete miedo. Muy formales, se solidarizaron con este servidor”.

Ante estas posturas, Daniel Angulo, Nicole Regnier, Julián Capera y Carlos Valdés no estuvieron de acuerdo con el término de que Millonarios “mete miedo”, y por eso Arce quiso hacer una aclaración, manifestando que Gamero y su equipo deben estar entre los 3 primeros favoritos al título de la Liga BetPlay 1-2023: