Junior de Barranquilla no tuvo un buen primer semestre, pues en las primeras jornadas estuvo en la última posición del campeonato, Juan Fernando Quintero no mostró nivel y, además, quedaron eliminados de los cuadrangulares semifinales del campeonato.

(Ver también: Sebastián Viera lloró en apoteósico homenaje en la ‘Ventana de campeones’: “Me cambió la vida”)

Ante esto y la salida de jugadores importantes como el histórico guardameta Mario Sebastián Viera, el equipo barranquillero ya se comenzó a preparar de cara al segundo semestre, en el que esperan volver a ser protagonistas y así sumar más títulos para su palmarés.

💪🏼¡Iniciamos una nueva semana de pretemporada! Trabajos de gimnasio en nuestra sede deportiva 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/gNiSgOEouk — Junior FC (@JuniorClubSA) June 12, 2023

Ante esto, mucho se ha rumoreado sobre los jugadores que pueden llegar y el técnico Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez confirmó a las primeras tres incorporaciones para el torneo.

“Pablo Rojas ya está acá y está listo, además, lo de Víctor Moreno y Emanuel Olivera está completamente cerrado. Esos tres son los que puedo decir con seguridad que ya están. Los otros son temas de negociaciones que está haciendo don Fuad Char. No puedo salir a hablar de eso, porque a veces las negociaciones salen y otras veces no”, dijo el técnico en diálogo para El Heraldo.

Sobre Moreno, el extécnico de la Selección Colombia aseguró que fue un intercambio con el jugador Brayan León, quien llegó a inicio de año proveniente del Deportivo Pereira, con quien fue campeón, pero no cumplió con las expectativas del cuerpo técnico ni de la hinchada.

En cuanto a más incorporaciones, ‘Bolillo’ confirmó que están muy cerca de cerrar a los atacantes Santiago Gómez y Gonzalo Lencina, pero teniendo en cuenta que ambos son extranjeros, eso dificultaría la transferencia. “En estos momentos me tengo que volver a reunir con Don Fuad y con los directivos para saber en qué van las negociaciones. Nosotros vamos a tener cuatro jugadores extranjeros, tres que juegan y otro que tiene que esperar. Hay que mirar cómo terminan las negociaciones, cuando esté todo confirmado ahí sí se puede decir”, agregó el entrenador.

Lee También

Además, en cuanto a las salidas, que ya han sido varias, dijo: “Hasta ahora, fuera de los que ya se conocen, no hay más salidas confirmadas. Por el tema de los contratos todavía no sabemos quiénes más saldrán. No se sabe los cambios. Tenemos una lista, algo trabajado, pero nada confirmado, ya esos temas los hablo internamente con los jugadores y con las directivas”.

El medio también le preguntó acerca de su relación con Carlos Bacca, tomando en consideración que el histórico jugador no tuvo muchos minutos en el primer semestre y que su rendimiento tampoco lo apoyó. Ante esto, el técnico argumentó: “Yo soy una persona que tiene amistad con los jugadores. No he tenido problemas con ninguno. Yo he tenido una buena relación con Carlos toda la vida, yo lo llevé a la Selección. Pero es distinto a las situaciones de trabajo. Está haciendo la pretemporada y sinceramente todavía no hemos hecho el análisis completo sobre ese tema de Bacca”.

(Ver también: A ‘Bolillo’ lo pillaron en el Éxito e hinchas le cobran ‘traición’ al dueño de Olímpica)

Por lo pronto, Junior de Barranquilla no ha hecho oficial las primeras contrataciones del equipo, pero si está trabajando para comenzar el segundo semestre de la mejor manera y esperan, por lo pronto, poder contra con el mediocampista antioqueño Juan Fernando Quintero.