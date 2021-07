Este hombre nació en el municipio de Cogua (Cundinamarca, ver mapa) el 21 de septiembre de 1966, y tuvo una serie de grandes logros en el deporte en sus 8 años de trayectoria como pedalista, según el portal Sitio de ciclismo.

Un mensaje de Fabio Rodríguez a través de su cuenta de Twitter fue la confirmación pública de la muerte de Julián Esteban Gómez, a sus apenas 13 años.

“Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañaré por siempre mi querido Julián”, escribió.