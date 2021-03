Sin duda, la NBA es uno de los torneos con más protagonismo en el mundo del deporte por sus grandes jugadores, franquicias y el nivel de competencia. Una de las noches más esperadas es el All Star Game, que este año tendrá un formato peculiar.

A pesar de que la mayoría de eventos se desarrollarán con normalidad, en esta edición, el Juego de las Estrellas se disputará en un día para proteger a sus protagonistas. Al igual que en el 2020, en este se le rendirá homenaje a Kobe Bryant, pues ha pasado un año desde su muerte.

Por supuesto, el plato fuerte se lo lleva el partido entre el equipo de LeBron James y Kevin Durant, quienes ya eligieron a sus equipos, y traen grandes novedades tanto en los titulares como en los suplentes.

Igualmente, los otros juegos que se llevarán a cabo siempre serán atractivos para los fanáticos del baloncesto, debido a que son sencillos pero sorprendentes. Tal y como lo dice el diario AS, el All Star NBA 2021 contará con concursos de clavadas, habilidades y triples.

Estos son los jugadores que estarán participando en cada modalidad, junto con el tuit de la NBA.

Concurso de clavadas:

Concurso de habilidades:

Concurso de triples:

El juego se disputará en Atlanta, Estados Unidos, este siete de marzo de 2021. La hora estipulada para el comienzo del partido es a las 8:00 p.m., pero los concursos se llevarán a cabo más temprano. Este es el tuit que publicó la cuenta de la NBA, previo al encuentro:

#NBAAllStar 2021 Court Timelapse 🤩

All of All-Star in One Night, Sunday, TNT:

🌟 5:00pm/et: TNT NBA Tip-Off presented by CarMax

🌟 6:30pm/et: #TacoBellSkills & #MtnDew3PT

🌟 8:00pm/et: 70th #NBAAllStar Game

🌟 Halftime: #ATTSlamDunk pic.twitter.com/Wuex1UDGOa

— NBA (@NBA) March 5, 2021