El All Star de la NBA ya está servido en bandeja de plata. Los equipos ya fueron elegidos por los capitanes LeBron James y Kevin Durant, con grandes novedades. El evento contará con sus tradicionales concursos de clavadas, habilidades y lanzamientos de triples.

Sin embargo, tal como lo dice Mundo Deportivo, ya no se jugará todo el fin de semana, sino en una sola jornada: “El All Star Weekend pasará a ser el All Star Day”. Esto debido a que el objetivo es realizar el evento, pero tratando de cuidar a los deportistas por el contexto sanitario actual.

Según como lo dice el diario AS, “el formato será el mismo que el del año pasado, y honrará de nuevo a Kobe Bryant”. Esto quiere decir que los tres primeros cuartos se jugarán con normalidad y el último tendrá el tributo.

Como dice el medio, previo a iniciar el último cuarto, “se chequeará el puntaje que tiene cada equipo y, al número que tenga el equipo que va ganando, se le sumará 24 y ese será el objetivo para terminar el partido”.

Por ejemplo, si un equipo va ganando con 100 puntos al terminar el tercer cuarto, la meta para obtener la victoria será 124 puntos. Se utiliza el 24 por ser el número que usó Kobe Bryant durante su carrera deportiva.

Esta es la publicación que hizo la cuenta de Twitter de la NBA previo al juego:

The first look at the NBA All-Star 2021 game court in Atlanta!

All of All-Star in One Night, Sunday, TNT:

🌟 5:00pm/et: TNT NBA Tip-Off presented by CarMax

🌟 6:30pm/et: #TacoBellSkills & #MtnDew3PT

🌟 8:00pm/et: 70th #NBAAllStar Game

🌟 Halftime: #ATTSlamDunk pic.twitter.com/7au6r1xbnQ

— NBA (@NBA) March 5, 2021