Uno de los espectáculos más esperados por los fanáticos del baloncesto cada vez está más cerca. El All Star Game NBA 2021, después de varias negociaciones, se jugará este 7 de marzo en una jornada única, a diferencia de las ediciones pasadas. El juego contará con la presencia de las máximas figuras de la mejor liga de baloncesto del mundo.

LeBron James y Kevin Durant eligieron sus equipos que tienen varias particularidades. Por un lado, Stephen Curry estará con LeBron James, uno de sus máximos rivales en las últimas ediciones de la NBA. Por el otro, Durant no podrá jugar por lesión.

Esta es la publicación que hizo la NBA en Twitter, sobre la confirmación de los equipos:

The 2021 #NBAAllStar #TeamLeBron & #TeamDurant rosters as drafted by @KingJames and @KDTrey5 ! pic.twitter.com/TWntJccnyP

El primero en elegir fue LeBron James, quien seleccionó a Giannis Antetokounmpoun, un excapitán del Juego de las Estrellas. En seguida, Durant aseguró a Kyrie Irving, su compañero en los Nets.

Posteriormente, el jugador de Los Ángeles Lakers optó por Stephen Curry, el basquetbolista de los Golden State Warriors, quien es uno de los mejores lanzadores de triples y marcó una etapa dorada en la NBA hace unos años.

En este cuadro, podrá ver la elección de titulares y suplentes de ambos equipos, con la particularidad de la lesión de Durant:

En el siguiente tuit, publicado por la cuenta de la NBA, se encuentra el momento de la selección de los capitanes:

Watch the First Round of the 2021 #NBAAllStarDraft with Team Captains LeBron James and Kevin Durant! #NBAAllStar pic.twitter.com/6bVQEzyJDm

— NBA (@NBA) March 5, 2021