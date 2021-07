Nairo Quintana está a dos días de completar otra participación en el Tour de Francia. Aunque en la edición de este 2021 intentó dar la pelea para ser el mejor de la montaña y ganar alguna etapa, no pudo llevarse ninguna de las dos y se despide con algo de frustración.

Él ya había explicado las razones por las que no puede dar más en esta carrera, pero ahora les dio una lección a los colombianos que han criticado su participación y la de otros connacionales en esta competencia.

Nairo Quintana les da lección a colombianos en el Tour de Francia 2021

En un diálogo con varios periodistas y que compartió DirecTV Sports, el ciclista boyacense recordó que hace unos años eran él y otros compañeros los que brillaban en cada etapa y eso les dio una fama en Colombia, aunque ahora muchos los critican.

“En algún año hicimos seis podios para Colombia en las grandes. Esteban (Chaves) hizo dos, Rigoberto (Urán) hizo dos y yo otras dos. Entonces la gente creía que era fácil”, recordó.

Y es que él mismo reconoció que ahora no es como esos años y no porque ellos no se preparen de la mejor manera, sino que hay otras condiciones.

“Ahora si no se gana no es bueno y los tiempos van pasando. Unos se van haciendo viejos y otros van viniendo. Nada es fácil. Los equipos van mejorando y creciendo”, recalcó Quintana, que se saludó con el presidente de Francia.

A pesar de esa situación, el boyacense les mandó un mensaje directo a los colombianos porque “hay que decirle a la gente que no es fácil”, aunque él tiene fuerza para seguir “luchando varios años más”.

Estas fueron las palabras de Nairo Quintana dándole una lección a los colombianos porque no siempre se gana, aunque siempre lo intentan.