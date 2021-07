Antes de iniciar el Tour de Francia, el boyacense bajó sus pretensiones y señaló que no buscaría ser protagonista en la clasificación general, pero que sí buscaría ganar una etapa.

Con el pasar de la competencia obtuvo la camiseta de los puntos, pero hace unos días la perdió y aunque ha intentado recuperarla, sus intentos por volver a ponérsela no han dado frutos.

(Vea acá:[Video] Nairo, humilde: charló con hincha que lloró al verlo y le prometió foto en París)

Nairo Quintana explica por qué no da más en el Tour de Francia

“Estratégicamente estamos jodidos por las caídas de los compañeros que se marcharon a casa“, dijo Nairo en Espn antes de iniciar la etapa 18, la última en la habrá montaña durante este Tour de Francia 2021.

El Arkea, equipo de Nairo, ha perdido a varios ciclistas desde las primeras etapas, cuando varios corredores chocaron y cayeron. Algunos intentaron continuar, pero con el pasar de los días tuvieron que abandonar, razón por la que el boyacense llegó a este tramo final con solo dos compañeros.

“Hemos visto que fugas de tres o cuatro por equipo, hasta más. Solo entrar a la fuga es desgastante. Nosotros intentamos, pero no se nos han dado las cosas. Hay otros grandes corredores que no han podido, pero no hacen más que controlarnos a nosotros”, dijo el frustrado colombiano que no ha podido ganar ninguna etapa, hasta el momento.

Y es que las ganas no le han faltado. En las últimas dos etapas de montaña, él ha intentado pelear por los puntos, pero se ha visto como otros ciclistas van detrás de él y no se la dejan fácil. En la etapa 17, por ejemplo, fue el mismo Poels, dueño de la camiseta de puntos, quien no le permitió escaparse.

A pesar de todo, Nairo Quintana ha intentado pelear por ganar algo en este Tour de Francia, pues se sabía que el poder de Pogacar no les dejaría nada fácil la clasificación general.

“Lo importante es estar aquí, dando guerra, no estamos perdidos, desaparecidos. El problema es la ausencia de más corredores que hemos perdido por las condiciones. Tengo buen cuerpo y creo que haremos unos buenos olímpicos.

Así habló Nairo Quintana en Espn antes de iniciar la etapa 18 del Tour de Francia