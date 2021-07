El vencedor del día fue el esloveno Matej Mohoric, que se llevó el triunfo luego de integrar una escapada de 20 corredores junto a hombres que no amenazaban las casillas de los favoritos.

El lote arribó de manera compacta 20 minutos después, motivo por el que no hubo cambios en la parte alta de la general, que siguió comandada por otro esloveno, el juvenil Tadej Pogacar, y en la que Rigoberto Urán continuó como el mejor colombiano en el décimo escaño.

En consecuencia, el embalador británico Mark Cavendish, que está empatado en 34 triunfos de etapa en el Tour de Francia con el belga Eddie Merckx, no pudo imponer una nueva marca.

En consecuencia, el velocista tendrá en el paseo de la victoria del día final su última oportunidad para imponer la nueva marca, ya que en la penúltima fracción, este sábado 17 de julio, habrá una contrarreloj individual de 30,8 kilómetros llanos.

La mala noticia pasó por el retiro del boyacense Miguel Ángel ‘Supermán’ López, que puso pie en tierra antes de la jornada debido a que venía afectado por numerosas caídas a lo largo de la competencia.

En video, así fue la victoria de Tadej Mohoric:

🏆

🇸🇮 @matmohoric claims his second stage win of the Tour de France 2021 in Libourne!

🇸🇮 Matej Mohoric, remporte une seconde victoire d’étape sur ce Tour de France 2021 !#TDF2021 pic.twitter.com/x75WzkSdA7

— Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2021