Rigoberto Urán estuvo por dos semanas peleando con Pogacar, Carapaz, Vingegaard y los demás corredores en la clasificación general del Tour de Francia, pero en dos días todo ese trabajo se fue al traste y el ciclista colombiano no pudo ocultar su frustración.

Este viernes, un día después de la decepción y luego de tener una noche de reflexión, Rigoberto les contó a los colombianos y seguidores del ciclismo qué fue lo que pasó.

Antes de su salida a la etapa 19, en la que no hubo montaña y fue la penúltima para poder ascender o buscar una mejor posición en la general, el ciclista habló sobre qué pasó el jueves, que fue el día que más perdió tiempo.

“Muy triste porque estaba muy mal. Casi no llego a la meta. No estaba bravo, estaba reventado. Me encontraba bien en el Tour y me veía en el podio, pero tuve un día muy malo y se perdieron todas las posibilidades. Llegué decepcionado, triste, pensando ¿juepu.. por qué me pasa eso? ¿Por qué no tenía fuerzas? Tenía muchas preguntas a las que no tenía respuestas”, dijo Rigo en un video compartido en sus redes sociales.