Nairo Quintana recibió este miércoles la noticia que no esperaba. El Giro de Italia no incluyó al equipo Arkea entre los tres invitados para la edición de este año, por lo que el ciclista colombiano se quedará con las ganas de participar en la competencia que ganó en 2014 y que veía como más favorable para sus condiciones.

De esta manera, al revisar las grandes vueltas de la temporada, el boyacense solo participará, por el momento, en el Tour de Francia. En un par de meses se conocerá si Nairo y su equipo serán invitados a la Vuelta a España. El año pasado, los organizadores de la carrera ibérica no lo hicieron, a pesar de que el colombiano fue campeón en el 2016.

La semana pasada habían aumentado las posibilidades de que Quintana fuera invitado al Giro ya que la UCI permitió que los organizadores de las grandes vueltas invitaran a tres equipos de la ‘segunda división’ en lugar de dos como se hacía habitualmente. Sin embargo, los directivos de la ‘Corsa Rosa’ les dieron todas sus invitaciones a equipos italianos: el Bardiani, el Eolo-Kometa y el Vini Zabu.

Llama la atención que, además del Arkea, la otra formación eliminada fue el Androni Giocattoli, un equipo italiano de bastante tradición por el que han pasado varios colombianos, entre ellos Egan Bernal.

Nairo confirmó el fin de semana que dio negativo para coronavirus, luego de que se conociera que su papá fue hospitalizado por la enfermedad. Por lo tanto, en las próximas horas volará a Europa para sumarse a los trabajos en Francia de su equipo y preparar su primera carrera del año, que será el Tour de los Alpes Marítimos, competencia que Quintana ganó el año pasado.

A continuación, el listado completo de 23 equipos que participarán en la primera gran vuelta de la temporada ciclística:

👉Here are the teams of the 2021 #Giro! What’s your favourite team❓ | 👉Ecco le squadre che parteciperanno al #Giro d'Italia 2021! Qual è la tua squadra preferita❓ | 👉Ya están los equipos que participarán en el #Giro d'Italia 2021 ¿Cuál es tu equipo favorito❓ pic.twitter.com/KkxeAj9ASw

— Giro d'Italia (@giroditalia) February 10, 2021