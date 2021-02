Sin embargo, esta no es la gran noticia que el corredor boyacense quiere, si se tiene en cuenta que su principal objetivo para la presente temporada es disputar el Giro de Italia.

Es por ello que el ‘escarabajo’ sigue a la expectativa de que su equipo reciba carta de invitación de la ‘corsa rosa’, que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo.

De hecho, el propio Nairo Quintana ha expresado que los organizadores del Giro le han manifestado su interés de tenerlo en su carrera, la que ha disputado 2 vences con un título y un segundo lugar.

El plan de Quintana el luchar por imponerse en la ronda itálica y figurar lo mejor posible en el Tour de Francia, que se efectuará entre el 26 de junio y el 18 de julio.

Las otras formaciones de segunda categoría que este año irán al Tour serán B&B Hotels y Total Energie, ninguna con presencia de pedalistas ‘cafeteros’ en sus filas.

Los demás colombianos del Arkea que están pendientes del calendario son los también boyacenses Miguel Eduardo Flórez, Dáyer Quintana y Winner Anacona.

Así anunció el Tour la lista de equipos para 2021:

⭐ 19 + 1 + … ⭐

💛 Here are the teams that will take to the start line at #TDF2021!

💛 Voici la sélection des équipes du #TDF2021 ! pic.twitter.com/uThytZNu91

— Tour de France™ (@LeTour) February 4, 2021