Recuperado de sus operaciones en ambas rodillas, el escalador colombiano indicó que ya adelanta su preparación para las competencias del calendario europeo, en donde tiene presencia asegurada en carreras como la Vuelta a Cataluña ya París-Niza.

Sin embargo, aclaró –como ya lo había hecho antes– que su deseo es volver a luchar por el título del Giro de Italia, evento que se disputará del 8 al 30 de mayo y en el que su escuadra, al ser de segunda división, no tiene cupo por derecho propio, por lo que su participación depende de que los organizadores asignen una carta de invitación.

“Estamos esperando la respuesta, si estamos dentro de los invitados; todavía no se sabe”, explicó en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio.

“Claro que quiero volver al Giro; lo disputé 2 veces y fui campeón y subcampeón, es una carrera en la que siempre me ha ido bien y quisiera volver”, agregó.

Por otra parte, Nairo Quintana apuntó que si no logra ir a la ‘corsa rosa’, enfocará sus fuerzas en el Tour de Francia, evento irá del 26 de junio al 18 de julio y para el que el Arkea-Samsic tiene invitación garantizada.

“Si todo va bien, haría Giro y Tour, es lo que tenemos planificado. La intensión está clara… De lo contrario, seguiremos con el objetivo del Tour de Francia”, añadió.

Por último, el boyacense reconoció que su otra meta es ir a los Olímpicos de Tokio, Japón: “Me hace ilusión porque aún no he tenido la oportunidad de ir a unos Juegos”.

En audio, parte de las palabras de Nairo Quintana:

