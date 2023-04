Ante la polémica por los acuerdos alcanzados en la Mesa del Fútbol, de cara a los próximos partidos de Atlético Nacional, el club ‘verdolaga’ emitió este miércoles un escueto comunicado de prensa, en el que negó que haya entregado beneficios a las barras bravas para volver al Atanasio Girardot.

En una misiva de cuatro puntos, el club negó que entregara prebendas, ya sea de tipo económico o en especie, a la agrupación ‘Los Del Sur‘, con el fin de evitar nuevas confrontaciones que afecten el espectáculo deportivo en el máximo escenario deportivo de los medellinenses.

“La Mesa ratificó la decisión de Nacional de no entregar beneficio de ningún tipo a las barras del fútbol, en línea, también, con las directrices de la Dimayor”, comunicó el club antioqueño en sus canales oficiales, luego de esta controversia, pues surgieron hipótesis sobre una presión al club.

No obstante, confirmó que sí continuará con el contrato con la empresa AN Logística SAS, la cual -según se conoció- sus representantes legales son miembros del colectivo de hinchas que ha generado toda una ‘polvareda’. Sobre todo, tras los fuertes disturbios el pasado domingo, en el ‘Coloso de la 74’.

Esta firma seguirá manejando el control de los hinchas en la tribuna Sur, con un total de 120 hinchas, que recibirán por partido $70.000 más refrigerio. En resumen: $8.400.000 por encuentro como local, cuando al año, solo en la competencia local, afronta 20 cotejos en la fase regular.

“Se concluyó que la logística de la tribuna sur seguirá a cargo de la empresa AN Logística, entidad que desde hace cerca de 10 años ha realizado esta actividad”, comentó el elenco antioqueño, sin dar mayores explicaciones sobre el particular; lo que dejó más dudas.

En el resto del escenario deportivo, en los cotejos como anfitrión del ‘verde, la empresa seguirá siendo la misma que tiene el club, contratada de manera directa, que no está vinculada a la barra. Por lo que la responsabilidad de lo que suceda en estos sectores estará sujeta directamente al equipo.

“Durante la reunión quedó claro que Atlético Nacional no tendrá contratos con las barras de fútbol para la prestación de cualquier tipo de servicio”, expresó la divisa nacionalista, por más de que la mencionada AN Logística tiene lazos con ‘Los Del Sur’, como lo reveló la revista Semana.

“La institución verdolaga está comprometida con su gente, con su hinchada e invita a todos sus seguidores a acompañar en familia y vivir la fiesta del fútbol con alegría y mucha pasión, ratificando que el deporte es un espacio para la paz y la convivencia”, sentenció el comunicado.

