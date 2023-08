Este domingo 27 de agosto, Millonarios venció 1-0 a Atlético Nacional. El equipo bogotano continúa mostrando mejor fútbol que la escuadra antioqueña y, para la mala fortuna de los hinchas ‘verdolagas’, también perdieron el partido en las redes sociales.

(Lea también: Así fue el cabezazo de Aguirre sobre Vásquez que dejó a Nacional con 10 contra Millonarios)

Resulta que antes del partido, como ocurre normalmente, en las redes de Nacional fueron publicadas algunas imágenes del estadio en el que rodaría la pelota; en este caso, el Nemesio Camacho El Campín.

Hasta ese punto, todo normal. El lío fue que se publicó una imagen de la silletería del estadio, casualmente, enfocando el número 16 (que fue la estrella que ganó Millonarios ante Nacional en la final de la Liga BetPlay 1).

Esa publicación enardeció a los seguidores del club que dirige el portugués William Amaral. Según se lee en los comentarios, los hinchas consideran que no es una coincidencia y que todo se trata de una burla de la propia directiva a sus hinchas, con quienes no tiene una buena relación.

A continuación, algunos reclamos de los hinchas de Nacional por la foto:

No hay sentido de pertenencia en el club, esto es vergonzoso e irrespetuoso. Esto no puede pasar en @nacionaloficial, un trabajador no puede hacer esto, acá la importancia de que trabajen hinchas del mismo equipo. https://t.co/VcAnV8ckFB

— Incógnito verdolaga (@incognito_verde) August 27, 2023