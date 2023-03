No hay duda que la rivalidad entre los hinchas de Nacional y Millonarios es una de las más grandes del fútbol colombiano. Es por esto que el nombramiento de Benjamín Romero cómo vicepresidente del club no gustó para nada pues no le perdonan su pasado en el ‘embajador’.

Además es de conocimiento público, que el dirigente también es hincha del equipo capitalino, razón por la que desde hace un tiempo piden su salida. Este personaje ha Sido un blanco constante de las críticas de los aficionados verdolagas, quienes lo culpan de los malos manejos y de no buscar lo mejor para la institución.

En una ocasión, Romero aseguró que era un profesional y que su trabajo en el ‘Rey de Copas’ estaba por encima de sus pasiones. Sin embargo, esto no sirvió para calmar los ánimos de una hinchada que no olvida su pasado azul. Esto se evidencia cada que el ‘Rey de Copas’ se enfrenta a los embajadores, tal y como va ocurrir el próximo sábado.

En las redes sociales se conoció que los seguidores de ‘Millos’ no podrán ingresar al Atanasio, lo cual aprovecharon los hinchas de Nacional para arremeter contra el vicepresidente del equipo.

Ante la prohibición del ingreso de aficionados azules, varias cuentas de seguidores verdes aseguraron que Romero tampoco podría entrar, pues como se mencionó anteriormente, ya se conoce de su amor por el equipo de la capital.

Además del vicepresidente, los hinchas de Nacional insisten que el actual jefe de prensa del club tampoco podría ingresar pues también es hincha declarado de Millonarios.