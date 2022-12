El mundo del fútbol llora este jueves la partida del considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, quien a sus 82 años perdió la batalla contra el cáncer de colon que padecía.

Así contamos en Pulzo las reacciones que dejó el fallecimiento del exjugador:

(Vea también: [Video] La roja a Pelé en Bogotá que terminó con el árbitro ‘expulsado’)

Edson Arantes do Nascimento —nombre real de Pelé, falleció rodeado por varios de sus hijos y nietos, que pasaron con él la Navidad en el hospital de Sao Paulo donde estaba ingresado desde el pasado 29 de noviembre.

“Todo lo que somos es gracias a ti. Te amamos infinitamente. Descansa en paz”, afirmó su hija Kely Nascimento en Instagram, acompañando su escrito con una fotografía con las manos entrelazadas de los hijos del exjugador.

Pocos minutos después de conocerse la lamentable noticia, las personas encargadas de manejar las redes del brasileño compartieron una imagen a blanco y negro de Pelé con un claro mensaje a sus seguidores, que desde hace un mes estaban preocupados por su estado de salud.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022