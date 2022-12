Hace unos días el Hospital Albert Einstein, centro médico en el que se encuentra recluido Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, informó que el exfutbolista habría empeorado en cuanto a la enfermedad oncólogica que lo aqueja “y requiere mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas“.

Luego, una de sus hijas, Kely Nascimento, indicó a través de sus redes sociales que su papá seguía luchando a pesar del desalentador pronóstico. “Seguimos aquí, en la lucha y con fe. Una noche más juntos”, escribió la mujer.

Ante el deteriorado estado de salud de Pelé, gran parte de sus hijos y nietos pasaron la noche de Navidad en el hospital junto a él.

Ahora, se viralizó un video en el que se ve al brasileño en medio de una videollamada, presuntamente, despidiéndose de sus familiares y amigos.

En las imágenes se ve a Pelé, de 82 años, en su cama con un aspecto muy débil escuchando lo que un conocido le decía a través de la llamada, mientras una joven le sostenía el teléfono.

Pelé, the King of soccer, saying goodbye to his relatives and friends. Waiting for the final hour Stunning images !! Movements continue around Vila Belmiro, which awaits the star for his last move. pic.twitter.com/uLiIQ22u1e

— Isto Não É Podcast (@IstoNaoEPodCast) December 24, 2022