Este domingo 17 de diciembre, el Consejo de la Fifa, reunido en Yedá, acordó los detalles del próximo Mundial de Clubes que se jugará en Estados Unidos en 2025, así como el regreso de la Copa Intercontinental a partir de 2024.

En total serán 32 los equipos que estarán en competencia, entre los que ya están el Real Madrid y el Manchester City, los últimos campeones de la Uefa Champions League.

Según la Fifa, el Mundial de Clubes se llevará a cabo del 15 de junio al 13 de julio y la metodología de clasificación, “basada en criterios deportivos”, para el acceso de equipos de las seis confederaciones.

👀 The FIFA Council has confirmed key details for the new FIFA Club World Cup, starting in the United States in 2025.

Here's everything you need to know…

— FIFA (@FIFAcom) December 17, 2023