La Selección Colombia jugó los dos partidos con los que cerró el año y mantuvo el invicto. Pero más allá de ese hecho que es anecdótico, lo más importante es los avances que se ven en la ‘Tricolor’ y la oportunidad de ver jugadores que se sumen al plantel que disputa las Eliminatorias y que jugará la Copa América.

En Planeta Fútbol, Carlos Antonio Vélez habló de eso y por eso selección a los jugadores que, para él, podrían tener una oportunidad de estar con James Rodríguez, Luis Díaz y el resto de futbolistas.

En el listado del periodista (que puede verlo más adelante) no apareció David Mackalister Silva, autor de una linda asistencia para el tercer gol del 3-2 contra México y titular en el partido de Venezuela.

Vélez decidió explicar por qué: “A mí no me gustó la convocatorio de ‘Macka’. Con todo y que me parecía justa. Le voy a decir por qué. Porque hay que llamar a los jugadores, y él se lo merecía, para partidos realmente oficiales e importantes. Si a Mackalister lo hubieran llamado para los partidos de marzo, yo le digo más que justo, pero lo llaman ahora y sí, todos decimos justicia y algunos hablaron disque de homenaje. ¿Homenaje? No, hombre es una falta de respeto que a un jugador de esos, con toda la categoría que tiene, a los 37 años lo hayan llamado para unos partidos de cabotaje”.

Y añadió: “A Mackalister hay que llamarlo para un partido oficial. Considero que era justo (convocarlo), pero es ilógico que llamen a un jugador tan importante para este tipo de partidos”.

Una de las razones que él dio para decir que ‘Macka’ no debe estar en la Selección Colombia es por su edad, sin embargo, para Vélez sí es correcto que llamen a jugadores como Marco Pérez. El volante de Millonarios tiene 37 años y el delantero tiene 33, así que la diferencia no es mucha.

Jugadores que Carlos Antonio Vélez convocaría a Selección Colombia

El periodista, crítico con el técnico Néstor Lorenzo por las decisiones que ha tomado en varias convocatorias y los planteamientos que ha hecho para que juegue James Rodríguez, dijo los que, para él, deberían tener más oportunidades en la ‘Tricolor’ “no para ser titulares, sino para ser alternativa”, recalcó.

En total, el entrenador argentino ha llamado 68 futbolistas para los amistosos y partidos de Eliminatorias, pero a juicio de Vélez hay varios que no deberían volver a estar en los opcionados porque ya cumplieron su ciclo.

“ (Andrés) Reyes , el central”.

, el central”. “ (Samuel) Velasquez, segurito. Yo me la jugaría por Velásquez ya. (Juega) en una zona en la que antes tenía más problema que ahora. Ahora ya hay cierta cobertura con (Cristian) Borja y (Déiver) Machado. Velasquez entra a pelear un lugar”.

Yo me la jugaría por Velásquez ya. (Juega) en una zona en la que antes tenía más problema que ahora. Ahora ya hay cierta cobertura con (Cristian) Borja y (Déiver) Machado. Velasquez entra a pelear un lugar”. “ (Jorman) Campuzano y Sebastian (Gómez) son jugadores para tener en cuenta”.

son jugadores para tener en cuenta”. “Roger Martínez y el ‘Tinito’ (Carlos Andrés Gómez)”.

