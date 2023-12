Los seguidores del experimentado comunicador se preocuparon este domingo 10 de diciembre por su estado de salud, luego de que algunos compañeros del Canal RCN y Win Sports le enviaran mensajes de aliento para que se recuperara.

El primero en mandarle fuerzas fue el narrador Eduardo Luis López, quien lo mencionó durante la transmisión del partido Junior-Medellín, y posteriormente fue Javier Fernández (‘el Cantante del gol’), durante el partido entre la Selección Colombia y la Sub-23 de Venezuela.

Aunque en principio no se conocieron muchos detalles al respecto, Semana aseguró que al manizaleño le habían diagnosticado diverticulitis en fase inicial, motivo por el cual estuvo hospitalizado.

Por fortuna el inconveniente de salud del periodista no fue grave y ya le dieron de alta. Así lo confirmó él mismo este lunes 11 de diciembre en su programa ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, donde dio detalles de por qué terminó internado en una clínica de Bogotá y comparó la situación con una concentración de fútbol.

“Tuve un pequeño desajuste de salud. El día jueves no me sentí bien, fui a las urgencias del Country, me hicieron un examen y los doctores decidieron, en su sabiduría, dejarme concentrado 3 días. Ayer terminó la concentración después de que [los médicos] valoraron y encontraron que el problema era solucionable y lo solucionaron”, aseguró Vélez inicialmente.