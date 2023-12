En la noche de este jueves 7 de diciembre, en el estado de Florida, en Estados Unidos, Conmebol y Concacaf llevaron a cabo el sorteo de la Copa América 2024, un torneo que en esta edición será diferente ya que será organizado por ambas confederaciones.

(Ver también: Papelón en sorteo de Copa América: cambiaron rival de Colombia después de ceremonia)

Luego de que se sacaron las balotas, quedaron conformados los grupos para el torneo que comenzará el 20 de junio e irá hasta el 14 de julio, destacando que Argentina y Estados Unidos, por ejemplo, tendrán un camino en primera fase un poco más manejable que México, Brasil y Colombia.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆

Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩

Here’s how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023