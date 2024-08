Por: El Colombiano

Radamel Falcao García despertó las alarmas en Millonarios, pues su club ha anunciado que durante el encuentro disputado contra Tolima por la cuarta fecha de la Liga BetPlay, el delantero sufrió una fractura en su mano.

Durante el primer tiempo, el ‘Tigre’ recibió un empujón de parte de un rival tolimense en la mitad de la cancha que pasó desapercibido, allí el jugador cayó de forma aparatosa.

Esa jugada habría provocado que el delantero no saliera a jugar el segundo tiempo, siendo sustituido por el delantero Leonardo Castro, la transmisión lo mostró saliendo de los vestuarios con un cabestrillo, lo que ya era una señal de la noticia que sería preocupante.

Finalizando el encuentro, el técnico Alberto Gamero fue a la rueda de prensa y allí respondió todas las inquietudes, en especial, sobre la salud de Falcao y lo que le había sucedido al delantero.

“Falcao tiene una fractura del hueso de la mano, precisamente va para la clínica ahora a hacerse los estudios. Se está buscando que solamente sea enyesado y no operado”, expresó en la rueda de prensa el entrenador del club capitalino.

🚨 Alberto Gamero confirma que Falcao sufrió una fractura en la mano. “Tiene una fractura en el hueso de la mano, va para la clínica en este momento. Se está buscando que solo se enyese y no haya que operarlo”. pic.twitter.com/kACxrta4Gu — Cristian Pinzón (@Crispinllos) August 3, 2024

Aún no se sabe cuál va a ser el tiempo de incapacidad del jugador, pero los hinchas esperan que la gravedad de la lesión en su mano no sea alta y así no tenga que pasar por el quirófano, algo que aumentaría el tiempo de ausencia del delantero.

Millonarios ganó ante Tolima con el marcador de 1 a 0 gracias a un gol de Andrés Llinás, esta sería la segunda victoria del cuadro capitalino en la Liga BetPlay, ubicándolo ahora en el quinto puesto, con un partido más sobre los demás equipos debido a que ya había adelantado el encuentro que correspondía a la fecha 6 ante Atlético Nacional.

Radamel Falcao García ha estado presente en cuatro de los cinco partidos que ha jugado su club en este semestre, sumando un total de 240 minutos jugados y sin aún marcar un gol en el fútbol colombiano.

