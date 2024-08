El defensa central estuvo como invitado en el programa ‘Inpulzivos’, presentado por Win Sports y Pulzo Deportes, y allí contó una faceta de su vida que muy pocas personas conocían: es profesional en Comunicación Social.

Cadavid, de 38 años de edad con presente deportivo en Llaneros, club de la B, indicó que se graduó en 2018 después de varios años de estudio estando en Medellín, Cali y Bogotá.

(Vea también: Jurgen Klopp, extécnico de Luis Díaz, sorprendió con noticia bastante triste: “Se acabó”)

“Lo que más aprendí fue a poner los pies sobre la tierra. Los futbolistas viven una vida muy mentirosa, no entienden lo que es la vida del común, muchas veces se les va la mente... Creo que más que ser una gran comunicador, la universidad me ayudó a ser un gran ser humano“, dijo en un principio.

Cadavid, capitán de Millonarios en el histórico título de Liga en 2017 ante el clásico rival Santa Fe, detalló que es egresado del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, de Medellín, pero que vio varias clases presenciales en Bogotá, en la Universidad Minuto de Dios.

“Yo me gradué ya hace un tiempo, como en 2018, de la Universidad Jaime Isaza Cadavid (Medellín), pero tuve que ver materias en la Uniminuto de Bogotá porque soy muy hiperactivo y me gusta más tomar las materias, no soy capaz de coger un computador y concentrarme”, precisó.