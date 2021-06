green

El futbolista antioqueño no solo ha jugado con la escuadra ‘albiazul’ de Bogotá, sino que ha pasado por Envigado FC, Valencia Mestalla y Benfica, entre otros equipos.

En Millonarios ha estado en dos oportunidades, la primera se confirmó a finales del 2016 y solo duró unos meses, pues a mediados del 2017 ya estaba en Benfica.

En cuanto a su segunda parte con ‘Los Embajadores’, se oficializó en julio del 2019 y se mantiene hasta 2021, año en el que portales deportivos indican que cambiaría de equipo; es más, algunos lo ponen en el América de Cali.

‘Chicho’ Arango se parece a Maluma

En varias fotografías de su cuenta pública de Instagram, donde aparece como @chichoarango, al delantero de Millonarios lo han comparado con el cantante de ‘Hawái’, que también es de Antioquia.

“¿Eres tú, Maluma?”, es uno de los comentarios en fotos del futbolista, especialmente cuando no está en su faceta de jugador o luciendo la camiseta de Millonarios, sino con trajes casuales.

Pero no solo ahí lo asemejan con el intérprete de música urbana, en algunas transmisiones de fútbol también lo han apodado ‘Maluma’, especialmente cuando narradores, como Eduardo Luis, cantan alguno de sus goles.

Estas son algunas fotografías que ‘Chicho’ Arango ha compartido en su Instagram y en las que lo ven parecido al nombrado cantante paisa. Asimismo, se dejan algunos trinos donde se refieren a la comparación, pues mientras a algunos les gusta, otros están en desacuerdo con que al deportista lo apoden ‘Maluma’.

Chicho Arango // Maluma “baby” pic.twitter.com/cLEOhbWSS0 — Johny Dussan (@johnydussanv) January 8, 2021

RT si el de la foto es el chicho Arango. LIKE si es Maluma pic.twitter.com/SE9jCIwxTV — Humo Albiazul (@HumoAzulyBlanco) April 4, 2017

Odio que los comentaristas le digan Maluma a Chicho Arango….. Sorry, lo tenía que decir. — Paula EQ (@PaulaEQ) September 20, 2020

Es una coincidencia, pero desde que Maluma sacó Papi Juancho el Chicho Arango la está rompiendo 🤭 — Michael Anzola (@Michael_Anzola1) November 1, 2020

‘Chico’ Arango, ¿de Millonario FC a América de Cali?

Su cambio de equipo se podría dar a través de un canje, según análisis que han hecho sitios como Antena 2 y Futbolred, en junio del 2021.

Todo estaría relacionado con Duván Vergara y la posibilidad de que llegue al Benfica, equipo que es dueño de parte del pase del ‘Chicho’. Entrarían a “un trueque”, en el que “el equipo ‘Escarlata’ ceda una parte de los derechos de Vergara”, por Arango, explicó el segundo medio.

“Sería algo parecido a lo que ocurrió cuando Nacional transfirió a Jeison Steven Lucumí a Tigres de México. ‘Los Diablos’, que tenían un porcentaje del pase del vallecaucano, facilitaron la negociación y a cambio recibieron el 30 % de los derechos de Jarlan Barrera, los cuales mantiene actualmente”, agregó el portal como ejemplo.

Antena 2 mencionó algo similar, pero, además, indicó que el proceso no estaría fácil, pues Millonarios no querría perder a su delantero.

“La ‘traba’ que habría en la negociación es que la otra mitad pertenece al elenco bogotano. Los capitalinos no estarían dispuestos a dar su brazo a torcer”, aseguró el medio.

‘Chicho’ Arango tiene contrato con Millonarios hasta 2022, según contó él en una entrevista con César Augusto Londoño, como se puede escuchar en este video, publicado en abril del 2021, y en el que el jugador además dijo en qué equipos le gustaría estar y que hay algunas ofertas, aunque añadió: “[Hoy] Tengo en mi mente con Millonarios. […] No estoy mal en Millonarios, me han tratado superbien y la hinchada me quiere mucho”.

Junior vs. Millonarios: dónde y cuándo ver

El partido de ida por la semifinal de la Liga Betplay, del primer semestre del 2021, se disputa en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, este jueves 10 de junio del 2021.

El encuentro es a las 4 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por Win Sports+, tal como lo anunció el equipo capitalino al confirmar los 18 jugadores que convocó su técnico Alberto Gamero para el partido.

Esta es la publicación del club ‘Embajador’ en su cuenta de Instagram; ahí se aprecia que ‘Chicho’ Arango es uno de los convocados. Queda esperar que Millonarios confirme su titular, al igual que América de Cali.