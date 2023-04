Unión Magdalena sigue de capa caída en la Liga Betplay-I. Con la nueva derrota en casa ante el cuadro ‘azucarero’ (1-2) el equipo bajó a la casilla 17 con 13 unidades, producto de 2 triunfos, 7 empates y 4 partidos perdidos.

(Vea también: Unión Magdalena se pronunció sobre acusaciones de Marco Pérez en contra de Álex Mejía)

La hinchada bananera no está contenta con el rendimiento mostrado tanto por los jugadores del ‘ciclón’ como el DT Claudio Rodríguez, estratega argentino de 63 años de edad, que también fue jugador del club, y eso se lo han hecho saber a través de mensajes en redes sociales.

No obstante, causa gran preocupación entre las directivas del club algunos mensajes que han traspasado al plano amenazante, los cuales fueron escritos por desadaptados en la calle donde queda ubicada la sede administrativa del equipo samario, ubicada en la calle 20 con carrera 20 de la capital del Magdalena.

En la mañana del domingo 16 de abril aparecieron dos grafitis intimidantes en la sede administrativa del ‘ciclón’ bananero reclamando la pobre campaña deportiva que desempeña el club en el torneo colombiano.

“Vencer o morir directivos de m$%&!#” y “Renuncia Claudio”, fueron dos de los mensajes escritos, uno en uno de los muros de la fachada y el otro en el pavimento.

Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial del Club. pic.twitter.com/bSkUIJTnzW

Hasta el momento, las directivas del Unión Magdalena no se han pronunciado por medio de un comunicado oficial, pero sí lo hicieron algunos líderes de barras del cuadro de Santa Marta.

“Da tristeza que el equipo no esté haciendo una buena campaña, per creo que esta no es la manera de alzar la voz de protesta”, dijo Ángel Bovea en los micrófonos de Blu Radio.