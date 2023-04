Luego de la fuerte ‘tormenta’ mediática que generaron las declaraciones del delantero de Águilas Doradas, Marco Pérez, quien acusó al volante del Unión Magdalena, Alexander Mejía, de comportamientos racistas en su contra, el señalado se pronunció sobre este suceso. Y negó las aseveraciones del atacante, las cuales consideró una ofensa para su dilatada y exitosa trayectoria.

(Vea también: “Ignorante”: periodista atacó a Álex Mejía por supuesto racismo contra Marco Pérez)

Según el mediocampista, a lo largo de su carrera siempre se ha destacado por sus actuaciones dentro del campo de juego y siempre ha procurado, según indicó, “ser un líder, un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, no solo con sus compañeros, sino aparte con los niños que, de acuerdo con su postura, “ven en mí un ejemplo a seguir”. Por lo que no entiende el porqué de estas afirmaciones.

“Por mi crianza, mis principios y valores en casa, se me hace imposible denigrar a cualquier persona, aún más con un tema tan delicado como es el racismo, algo que yo padecía inclusive en competencias internacionales, donde he salido a dar mi voz de rechazo”, remarcó en su extenso pronunciamiento, en contra del chocoano, quien es recordado, entre otras, por su paso por Deportes Tolima.

El jugador de 34 años, considerado ídolo de Atlético Nacional, con el que ganó la Copa Libertadores del 2016, y venía de ser campeón liguero en el primer semestre del 2022, dejó en claro que sus actuaciones siempre han estado enmarcadas por los “ojos de la prensa y de todos los aficionados al fútbol”, como actores principales del espectáculo deportivo que significa actuar en el FPC.

“Pienso que este tipo de comentarios y actos es atentar contra la buena imagen y honra que por más de 19 años de carrera como futbolista me ha costado construir con esfuerzo y dedicación”, sentenció Mejía, quien se defendió así de los duros señalamientos de Pérez; hoy por hoy uno de los goleadores de la Liga. Y le salió al paso a las versiones divulgadas por el futbolista del cuadro ‘dorado’.

Lee También

Y es que en la rueda de prensa posterior al partido que perdió Águilas 3-1, en la visita al Sierra Nevada de Santa Marta, Marco Pérez, con nombre propio señaló a Mejía de llamarlo ‘esclavo’, en lo que sería una clara alusión a su color de piel por parte del capitán del ‘ciclón bananero’, y por ende un comportamiento racista. Una acusación que rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales.

“Lo que yo vi en el terreno de juego y por el cual vengo aquí a la rueda de prensa es que estoy un poquito triste porque Mejía me dice ‘esclavo’. Y eso es una palabra que aquí en Colombia no podemos usar. Le dije al profe (Lucas González, técnico) y esto no puede quedar así. Delante de mis compañeros me lo dijo”, expresó el atacante, quien este lunes, ya en frío, se ratificó en su denuncia.