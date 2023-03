Para nadie es un secreto que Ricardo ‘el Caballo’ Márquez es uno de los jugadores que más da para hablar en el FPC, tanto por sus comportamientos dentro del campo, como por acciones que hace por fuera de los partidos del Unión Magdalena. Además, es abierta la rivalidad que tiene con Junior de Barranquilla, por el clásico costeño.

(Lea también: Destapan video de supuesto acto de indisciplina de jugador de Junior, en plena parranda)

Pues, el pasado domingo 26 de marzo, después del agónico empate de los de Santa Marta, mostró de nuevo que tiene gran ‘pica’ con el poderoso equipo ‘Tiburón’. Y a pesar de no haber marcado, sí luchó todo el partido, también peleó con los rivales, incluso le alegó al árbitro central y terminó la jornada con palabras más que polémicas.

Aparte de haber respaldado al DT, Claudio Rodríguez, ante las críticas de la prensa samaria y sus peticiones de renuncia, ‘el Caballo’ le mandó ‘vainazos’ al equipo de la familia Char. Más allá de decir que estaban al mismo nivel estos 2 equipos, puso en duda y cuestionó la grandeza ‘juniorista’.

‘Caballo’ Márquez, del Unión Magdalena, contra Junior y su grandeza en el FPC:

En la historia del fútbol local, Unión Magdalena tiene un título de primera división, obtenido en 1968, así que el nombre del ‘ciclón bananero’ ya está escrito en la historia de históricos. Sin embargo, Junior es un equipo con 9 estrellas de Liga, 2 Copas y 2 Superligas y ha sido protagonista en algunas ediciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero para Márquez, esto no lo convierte en uno de los grandes.

Esto lo dio a entender después del empate 2 por 2 en el Estadio Sierra Nevada, aunque empezó hablando de la supuesta superioridad de su equipo sobre el rival, afirmando que el empate fue producto de su trabajo y el de sus compañeros. Además, afirmó que el rival apenas tuvo un par de jugadas de riesgo:

“Estoy tranquilo con mi equipo, porque se le ven las ganas de ganar, siempre. El equipo sale a arrasar en cualquier terreno… El equipo siempre está ahí, Junior, en el primer tiempo, no tuvo la tenencia de balón como nosotros, tuvimos las opciones más cerca en el primer tiempo. Ellos, en el segundo tiempo, tuvieron 2, 2 fueron; la jugada de Vladimir (Hernández) y el penal, que fue error de nosotros”

Aunque en el campo se le vio muy solitario en el ataque y no tan peligrosos en el área rival, Ricardo defendió su trabajo en el campo, destacó sus sacrificios y elogió a Isaac Camargo, por entrar y hacer los goles del 2 por 2. Además, justificó su ánimo y actitud, que muchas veces genera críticas y polémicas: “No es que estoy solo o no estoy solo, son tácticas y momentos de partido. Yo doy ‘el todo por el todo’ en cada partido, por eso me pueden decir que soy muy eufórico; porque no me gusta perder y a nadie le gusta”.

Los cuestionamientos de la prensa al técnico argentino fueron muy duros y varias veces le insinuaron que su equipo era defensivo, que el equipo solo respondía con los cambios y que ‘el caballo’ Márquez estaba solo en el ataque. Pues el jugador defendió al DT, no dio razón a la prensa y también recordó que ha estado lesionado y que le piden muchos goles, a pesar de que no ha jugado tanto.

Según la lectura que hizo el atacante samario, su equipo hizo un trabajo bueno en el primer tiempo y después supo atacar para poder empatar el partido. Eso sí, hizo una comparación con las famosas corralejas, aunque también dijo que no estaba de acuerdo con estas prácticas: “¡Juemadre! Tú vas a una ‘corraleja’ y al toro primero lo cansas, antes de (señal de clavar cuchillo). No comparto mucho ese tipo de cosas. Pero, primero, veo que lo cansan y después, lo apuñ…, le meten su estaca. Hasta ahí”.

Y en la última respuesta, la más discutida y comentada, no solo dejó en duda que Junior fuera un equipo grande en el fútbol colombiano, también argumentando que eso no se vio en el campo:

“En el primer tiempo, Junior no se sentía a gusto con el partido, porque le tuvimos el balón de un lado a otro; lo cansamos. Tuvieron 2 y 2 entraron. Es un equipo de los nombrados a ser grandes, para mí es un equipo, cuando lo tengo en frente, igual al mío. Pero, sobre lo que tienen ahora, es nombrado a ser “los grandes”. Para mí, todavía no, porque tengo al equipo en frente y no se vio eso”

Obviamente, van a llover las críticas y señalamientos en contra de Ricardo ‘el Caballo’ Márquez, sumando estas palabras sobre Junior a un largo listado de acciones y palabras en su corta carrera. Eso sí, el jugador tiene personalidad y convicción, algo que muchos pensaban que iba a destacarlo en Millonarios, pero no fue así y por eso volvió a Unión Magdalena.