La práctica de este miércoles del Unión Magdalena se habría visto marcada por la bochornosa escena que tuvo como protagonista al delantero Ricardo ‘Caballo’ Márquez.

Las primeras informaciones indican que el atacante de 25 años, salido de casillas, habría agredido al jefe de prensa del equipo de Santa Marta, el periodista Kevin Racedo, según informó El Heraldo.

Los hechos ocurridos en la sede vacacional Los Trupillos, en la ciudad costera, se habrían presentado por una tensa discusión que tuvieron ambos durante el entrenamiento.

Todo comenzó cuando Racedo intentó grabar material audiovisual para los canales del club, ya que fue constantemente interrumpido por el joven delantero, quien hablaba en tono muy alto.

“Joda, este man si habla mier…”, habría dicho el jefe de prensa, según recogió el mismo periódico.

Racedo habría intentado continuar con sus labores, pero el deportista se lo habría impedido con su irregular conducta.

“Hey, loco, calma. Ven acá ¿cuál es la falta de respeto con mi trabajo? […]. Yo contigo no me meto, tampoco me doy juegos, cógela suave. Déjame trabajar que vine fue para eso”, le reclamó el trabajador al ‘Caballo’, citó el diario.