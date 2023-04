El fútbol colombiano se vio salpicado en las últimas horas por las fuertes denuncias del delantero de Rionegro Águilas, Marco Pérez, quien sin pelos en la lengua dijo que el volante Alexander Mejía, del Unión Magdalena, lo llamó ‘esclavo’: durante el partido que protagonizaron ambos equipos, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, en el marco de la fecha 11 de la Liga BetPlay 1 2023.

Más allá de la acusación, en la que Pérez indicó que no fue una, sino al menos tres las ocasiones en que Mejía lo habría llamado de esa forma, el atacante chocoano le criticó a su colega que públicamente se haya quejado de la actualidad del rentado criollo; en especial con el tema arbitral, pero que esté cayendo en comportamientos impropios de la profesión, como el dado a conocer a la prensa.

“Hace dos o tres partidos La Equidad se enfrentó con Unión y Mejía habló del fútbol colombiano, que había que mejorar mucho en los árbitros, la manera como se expulsaba y todo. Pero creo que esto es más grave aún. La manera como me trata, tres veces me dice esclavo y me vuelve y me dice esclavo delante de mis compañeros”, dijo Pérez ante la crónica deportiva.