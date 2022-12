Lo que comenzó como un rumor luego de finalizado el campeonato del mundo el pasado 20 de noviembre en el Gran Premio de Abu Dhabi, pasó a ser una realidad en cuestión de días: el italiano Mattia Binotto dará un paso al costado como director del ‘Cavallino Rampante’ el 31 de diciembre.

Lo inicialmente divulgado por el diario italiano Corriere della Sera fue confirmado en comunicado de prensa por la propia Scudería, donde agradecieron el servicio de Binotto, no solo como ‘team principal’ del equipo desde 2019:

“Ferrari anuncia que ha aceptado la renuncia de Mattia Binotto, que dejará su cargo como Director del equipo Scuderia Ferrrari el 31 de diciembre” menciona el comunicado de prensa. “El proceso está en marcha para identificar al nuevo jefe de equipo de Scuderia Ferrari, y se espera que se finalice en el nuevo año” agrega.

“Con el pesar que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Estoy dejando una empresa que amo, de la que he sido parte durante 28 años, con la serenidad que viene de la convicción de que he hecho todo lo posible para lograr los objetivos establecidos” comentó Binotto.

Esta temporada, la Scuderia Ferrari inició la temporada de Fórmula 1 ganando el Gran Premio de Bahrain con Charles Leclerc al volante y su coequipero Carlos Sainz en el podium, y de inmediato fueron señalados como los grandes favoritos para coronarse campeones.

Sin embargo, a medida que avanzó la temporada, una serie de errores de equipo, fallos de conducción de sus pilotos y un auto poco fiable relegaron al equipo en la segunda mitad de la temporada, en una sequía de triunfos que se dio desde el Gran Premio de Austria en julio y se mantiene vigente a la fecha.

🚨Es oficial: Mattia Binotto deja la Scuderia Ferrari, luego de 28 años de servicio en la casa italiana. ¿Será el paso adecuado rumbo al regreso del equipo a la punta de la #F1? 👉🏼 Aquí el comunicado de prensa de la Scuderia pic.twitter.com/h3nlSluuBQ — ColMotorFans (@ColMotorFans) November 29, 2022

Ferrari finalizó segundo en el Campeonato de Constructores con un total de 554 puntos, a 205 unidades de los campeones, Red Bull Racing, y apenas superando por 39 puntos a Mercedes, que inicialmente estaba lejos del rendimiento de los italianos y terminó con mejores resultados en la pista.

El equipo de Maranello obtuvo un total de cuatro victorias de Grandes Premios este año, 3 para Leclerc y 1 para Sainz, versus las 17 de Red Bull Racing. El equipo italiano no es campeón en Fórmula 1 desde que el finlandés Kimi Raikkonen obtuvo la corona en 2007.

La temporada 2023 del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 iniciará el 5 de marzo con el Gran Premio de Bahrain, con las pruebas oficiales de pretemporada a realizarce en el mismo escenario del 23 al 25 de febrero.