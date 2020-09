green

“Prendí el TV para ver el Tour y por error estaba en otro canal, solo escuchaba gritos y algo de un humo verde. Gracias a Dios existe ‘Goga’”, escribió Guerrero en Twitter, aunque después del revuelo lo borró.

Antes de que se anunciara su salida del Tour de Francia, el propio Egan se percató de lo sucedido y entró a pedir calma. Incluso su ‘ex’ terminó disculpándose con Sábato.

Todo bien!! Te mando un abrazo!! — Mario Sabato (@mario_sabato) September 16, 2020

No obstante, en ese último mensaje, ella reiteró que al encender el televisor escuchó “gritar lo del humo verde y otras cosas que no entendí“, por lo que pareciera que el malentendido no quedó del todo claro.

Carapaz, el Giro 2019 y “Volver al futuro”

Despejar la situación requiere recordar los relatos de Sábato en años anteriores, y particularmente el del Giro de Italia del 2019, cuando el ganador fue el ecuatoriano Richard Carapaz, al que el periodista apodó ‘La locomotora de Carchi’.

Desde ese entonces, Sábato sigue usando el apelativo. Además, al compararlo con una locomotora hace una referencia a la famosa película ‘Volver al futuro’. Particularmente se trata de la tercera entrega de esa saga, en la que Marty McFly y Emmet Brown, los protagonistas, abordan una locomotora que debe acelerar a cierta velocidad para que la máquina del tiempo funcione y puedan volver a su época. Sin embargo, están en 1885, por lo que para conseguirlo deben sobrecargar la caldera con una serie de leños de colores que son más potentes que los normales.

Uno de esos leños es justamente de color verde, que al explotar dentro de la máquina hace que esta comience a soltar humo verde. Ahora, cuando Carapaz acelera, Sábato dice que mete el leño verde, luego el amarillo y finalmente el rojo, que es su velocidad máxima.

Esta es la escena de la película en la que se ve el “humo verde”: