“Hemos tomado esta decisión por el bien de Egan“, explicó el director del equipo británico, Dave Brailsford.

Sin posibilidades de revalidar su histórico triunfo, el colombiano se ve obligado a abandonar a cuatro días de la llegada del pelotón a París, el próximo domingo.

Actualmente, Egan se había descolgado del grupo de favoritos y había caído muy lejos en la general, llegando este martes a más de 27 minutos del ganador de la etapa y cayendo al puesto 16 de la general, a 19 minutos y 4 segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic.

“Obviamente, no era la manera como quería acabar mi Tour de Francia, pero creo que es la decisión correcta para mí en estas circunstancias“, explicó el propio Bernal en el comunicado de su equipo, antes del inicio de la etapa 17, que también es de alta montaña (170 km entre Grenoble y el Col de la Loze).

“Tengo el mayor de los respetos por esta carrera y ya estoy deseando volver en los próximos años“, añadió Bernal, cuya preparación para el evento se vio perjudicada por unos dolores de espalda que ya le hicieron abandonar en agosto el Critérium del Dauphiné, aunque él había asegurado que su pobre rendimiento en este Tour no se debía a esta lesión.

“He tenido dolor en todas las etapas, pero no puedo echarle la culpa a eso. Hoy fue más el dolor de piernas que el dolor de espaldas“, admitió el domingo tras dejarse más de siete minutos con respecto a los favoritos al podio y despedirse de sus opciones de revalidar el título.

En su comunicado, el Ineos precisó que Bernal “se enfocará ahora en recuperarse del Tour y en replantearse sus objetivos para lo que resta de temporada“.

El abandono de Bernal se produce también un día después de que la Federación Colombiana de Ciclismo lo excluyera de la lista de pedalistas que representarán al país en los Mundiales de Ciclismo en Ruta que se disputarán del 24 al 27 de septiembre en Ímola (Italia).

Así fue el anuncio del Ineos en sus redes sociales:

“We have taken this decision with Egan’s best interests at heart. Egan is a true champion who loves to race, but he is also a young rider, with many Tours ahead of him and at this point, on balance, we feel it is wiser for him to stop racing” – Sir Dave Brailsford pic.twitter.com/VxF0fjLgW0

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 16, 2020