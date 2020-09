Todo el pelotón del Tour de Francia fue autorizado este martes para continuar en la etapa 16 y finalizar el recorrido en París tras conocerse los resultados negativos en los test, informaron fuentes de la organización.

Ningún corredor ha dado positivo en los diferentes test para detectar el COVID-19 realizados desde hace tres semanas, mientras que entre los miembros de los equipos se habló de posibles contagios, pero de cara a la última semana no se confirmó ninguno.

Aunque la tensión era menor este martes, comparada con lo que se vivió hace una semana, la amenaza del COVID-19 siempre fue objeto de nerviosismo para los involucrados debido a que cualquier equipo que presentara más de un caso, ya fuera de corredores o de miembros del staff, quedaría automáticamente retirado del evento.

“Cada una de las 785 pruebas practicadas el 13 y 14 de septiembre dio resultado negativo”, indicó la organización en un comunicado:

OFFICIAL PRESS RELEASE: each of the 785 tests carried out returned negative results.

COMMUNIQUE OFFICIEL : l’ensemble des 785 tests effectués ont été négatifs.#TDF2020 pic.twitter.com/aMLVEDUV3D

— Tour de France™ (@LeTour) September 15, 2020