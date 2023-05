El pedalista nórdico, que era segundo en la clasificación por puntos y ganador en esprint masivo de la sexta etapa del actual Giro de Italia, puso pie en tierra por problemas de salud.

(Vea también: “Tocó con vino”: ‘Rigo’ ahogó penas por salir del Giro; pero le hizo falta el “guaro”)

Así lo confirmó su equipo este viernes 19 de mayo con comunicado oficial emitidoantes del inicio de la fracción:

🚨 Unfortunately we have to report that @Mads__Pedersen won’t take the start at today’s stage of the #Giro.

Mads had a troubled night with a cough. He woke up this morning with a sore throat and tracheitis and is not fit to race.

Heal up, Mads 💪 pic.twitter.com/Hn6pgCWBaE

— Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) May 19, 2023