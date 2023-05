Rigoberto Urán llegó al Giro de Italia 2023 como cabeza del EF Education–EasyPost, por su gran experiencia y por lo que significaron sus grandes participaciones en pasadas ediciones, siendo subcampeón en 2013 y 2014. Sin embargo, después del noveno día de competencia, la escuadra estadounidense confirmó el positivo para COVID-19 del colombiano y su salida de la carretera.

Aunque a nivel internacional se decretó que terminó la emergencia internacional por esta pandemia, la enfermedad sigue en el mundo y por eso se seguirá escuchando de contagios y positivos. Justamente como es el caso del pedalista colombiano de 36 años.

Sin dar mayores detalles, pero informando lo más importante, en la cuenta de Twitter del EF Education–EasyPost se leyó el siguiente: “Rigoberto Urán ha dado positivo por Covid tras mostrar síntomas esta tarde. Dejará el Giro y se tomará este tiempo para descansar antes de reanudar la carrera”. Y lo de los síntomas es lo que preocupa, ya que parar los trabajos en esta parte del año podría cambiar y afectar el calendario de lo que viene.

Rigoberto Urán has tested positive for Covid after displaying symptoms this evening. He will leave the Giro and take this time to rest before he resumes racing.

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) May 14, 2023