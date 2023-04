Las últimas declaraciones del actual presidente de Atlético Nacional sobre la barra ‘Los del Sur’ han generado cuestionamientos hasta de un ídolo del club. Y es que desde el pasado domingo, Mauricio Navarro ha sacado a la luz las supuestas exigencias de este grupo de hinchas para la institución.

Esta información fue tomada como verídica por parte de muchos periodistas y medios de comunicación. Sin embargo, el club no ha presentado pruebas al respectos, aunque aseguran tenerlas.

(Vea también: “Es probable que en un año no haya partidos de Nacional en Medellín”: Alcaldía)

Por otra parte, uno de los líderes de la barra salió a desmentir dichas afirmaciones y aseguró que Navarro le está faltando a la verdad. Si bien contó que efectivamente el club les proporcionaba cierta cantidad de boletas, afirmó que estas eran para quienes trabajaban en la logística.

Este enfrentamiento todavía sigue y al parecer ninguna de las partes quiere ceder, pese a que actualmente se encuentran dialogando. En medio de dicha situación, muchas han sido las voces que han salido a respaldar a un bando y al otro. En las últimas horas, un histórico del verdolaga salió a dar su opinión al respecto y puso en duda la veracidad de lo que dice el dirigente.

Se trata de Macnelly Torres, de quien se sabe que tuvo un problema con Mauricio Navarro, pues este habría sido uno de los que presionó para que el creativo saliera del club.

Así las cosas, ‘Mac’ habló de las declaraciones hechas por este personaje, al cual afirmó no creerle, pues en su momento no fue capaz de sostener ante los medios lo que le dijo a él de frente.

“El presidente da unas declaraciones, pero es una persona que a mi me deja muchas dudas. En mi caso cuando salí de Nacional, a mi personalmente me dijo algo y después desmintió totalmente lo que me dijo en la cara. Por eso habría que investigar más a fondo” dijo el barranquillero.