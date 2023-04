Atlético Nacional recibirá a Melgar de Perú en Barranquilla en duelo de Copa Libertadores este jueves 20 de abril debido a que Daniel Quintero, alcalde de Medellín, ordenó no arrendarle más el estadio Atanasio Girardot al cuadro verde.

(Vea también: “Dar porcentaje a barras”, otra idea de Petro apoyada por Alcaldía de Medellín)

Los directivos ‘verdolagas’ le quitaron beneficios económicos a la barra brava, como boletas, dinero para cuidar a hinchas visitantes y más fuentes de financiación, motivo por el que los barristas causaron desmanes antes del partido ante América, impidiendo que el choque se llevara a cabo.

Después de los incidentes, la Alcaldía se puso del lado de las barras y culpó al equipo de la violencia, lo que terminó con el plantel de jugadores desplazándose a suelo atlanticense para su próximo compromiso.

Lee También

Atlético Nacional podría durar un año sin jugar en Medellín

En ese sentido, Óscar Hurtado, alcalde encargado de la capital paisa, declaró en Noticias Caracol que su administración no dará el brazo a torcer y no habilitará el escenario a Nacional hasta que los dirigentes metan el reversazo y contenten a los violentos para que estos no causen más disturbios.

“Hasta que no haya acuerdo, no va a haber fútbol. Eso nos puede tomar una semana, un mes”, apuntó en principio.

Pero luego fue más tremendista amenazando con que la medida sea a largo plazo:

“O es probable que en un año no haya partidos de Nacional como local en la ciudad de Medellín”.

Y cerró asegurando que la administración local no se hará cargo del problema:

“Si las partes no se ponen de acuerdo, nosotros no somos capaces de garantizar la seguridad. La norma dice que la seguridad es compartida y no la pueden dejar solo al cargo de la Alcaldía”.