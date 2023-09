Uno de los últimos ídolos de Independiente Santa Fe que se retiró del fútbol profesional es Luis Manuel Seijas, venezolano que decidió colgar los guayos en el mes de octubre del 2021, cuando jugaba en la segunda división de Estados Unidos para el Phoenix Rising.

Es uno de los extranjeros más queridos en la institución cardenal; estuvo en la época dorada del club, cuando cada año alzaba títulos. Seijas tiene dentro de su palmarés con el León cuatro trofeos: 1 Liga, 1 Superliga, 1 Copa Colombia y 1 Copa Sudamericana.

Ahora, Luis Manuel se prepara para lo que será su próximo reto, el cual también tiene que ver con el fútbol, pero haciendo las labores de ‘Scouting’ y proyectos dentro de los equipos.

En las últimas horas habló con Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio, que a través de su canal de YouTube, ‘Hablemos del Juego’, le hizo una entretenida entrevista al venezolano, espacio donde confirmó qué rol le gustaría tener, más adelante, en Independiente Santa Fe.

“Me interesa ser Director Deportivo de Santa Fe cuando las condiciones estén. No me importaría poner el pellejo y que de pronto no salga tan bien, pero tengo fe de cuando ese momento llegue estaré preparado. Creo que Santa Fe necesita un proyecto, un plan, no sé si lo hay, entonces por ende los hinchas no saben cuál es ese plan. Que no se confunda director deportivo con gerente deportivo; yo quiero tener una autonomía para crear proyectos. Ese puesto me ilusiona, pero para eso falta todavía mucho”, dijo Seijas de entrada.

Después le preguntaron por la actualidad del equipo: “Sufro por el equipo, lo sigo, respeto a los que están y siempre hago fuerza porque es el equipo que amo”.

