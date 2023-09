Después de ocho partidos siendo baja, este domingo reapareció Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe y le dio el triunfo al León sobre el Deportivo Pereira.

Llegó a su cuarto gol en el semestre y al número trece en lo que ve de todo el año, siendo el máximo artillero de la institución ‘Cardenal’ en el 2023.

Justamente fue Hugo el que salió a dar declaraciones a los medios de comunicación. Allí expresó que se siente bien y como siempre, agradeció a los hinchas.

Rodallega en rueda de prensa

Su regreso: “Es gratificante volver y poder ayudar al equipo. Hoy al final se rescata el esfuerzo que hicieron los muchachos. Lo que se rescata es la firmeza de cómo se afrontó el partido. Ya la fortuna que me tocó de convertir a mí lo celebramos todos.

Mejoras: “Falencias siempre van a existir. Hoy nos vamos tranquilos con el triunfo, con tres puntos que nos asegura en la parte de arriba, donde tiene que estar Santa Fe y es lo que estamos buscando desde el comienzo. Así que las falencias que existen se corrigen dos o tres días antes de afrontar el compromiso”.

¿Está al 100%? : “Físicamente estoy bien. No hay ningún problema. Es obvio que después de estar casi un mes y medio hay que estar un poco en la parte física, pero los partidos van dando ese ritmo”.

Quería volver a marcar. “Yo siempre me mentalizó en hacer gol. Así que me lo imaginaba así, quería ayudar y esa es la idea y la mentalidad que me pongo antes de un partido.

El mensaje a la hinchada: “Contento por el momento, de tener la oportunidad de seguir jugando, por el cariño de la gente. Algunos están de acuerdo y otros no, las diferentes emociones que nos brinda el fútbol. Hay que estar preparado para todo. Hay buena relación con la hinchada y espero que le gente tenga una alegría”.

El momento del gol: “Cuando el árbitro revisa la jugada ya estaba hablando con Marrugo y el Chino (Sambueza). Cuando el árbitro dice que es penal hay que asumir a responsabilidad. Intento respirar y concentrarme en lo que quiero. Afortunadamente es gol. A la hinchada decirles que nos apoyen; eso es fundamental”.

