El futbolista colombiano Luis Díaz ha tenido una temporada de altas y bajas, pues ha jugado partidos muy interesantes y otros en los que ha salido sin pena ni gloria, por lo que las críticas le han llovido desde la prensa y algunos exjugadores.

(Ver también: Luis Díaz, escribiendo páginas doradas en Liverpool: igualó récord que solo tenía Salah)

Sin embargo, en el partido semifinal de la Carabao Cup fue la gran figura del juego, ya que estuvo muy activo durante los 90 minutos, ayudó en marca, creó peligro y marcó el único gol de su equipo que le dio la clasificación a la final contra el Chelsea.

Debido a este gran rendimiento, Luis Díaz fue incluso elegido como el mejor del partido, por lo que despertó el orgullo del técnico Jurgen Klopp, quien se deshizo en elogios por su nivel y la capacidad de superarse juego a juego, lo que le permite ser una ficha clave en el buen momento del Liverpool.

🇨🇴❤️ A special performance after everything he’s been through!#CarabaoCup | #LFC pic.twitter.com/Lv6fp9hrcc

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) January 24, 2024