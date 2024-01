El presente de Luis Díaz no es tan sencillo, dado que pese a que en los últimos dos partidos ha subido su nivel, igual no convence del todo a los aficionados y a la prensa de Inglaterra, pues los partidos ya no le son tan fáciles, los rivales ya lo conocen y por eso es que no es determinante en la zona ofensiva.

Sin embargo, a pesar de eso, Díaz sigue siendo una de las piezas importantes para Jurgen Klopp, pues en la victoria contra el Newcastle fue el que desenredó el encuentro con un pase que nadie esperaba y contra el Arsenal en FA Cup fue quien marcó el gol que sentenció su clasificación a la siguiente ronda.

It was @LFC who came out on top in their mammoth #EmiratesFACup third round clash with @Arsenal after a dazzling second-half display ✨ pic.twitter.com/CfqtDatiqF

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024