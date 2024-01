Liverpool está viviendo un gran momento deportivo, pues marcha en la primera posición de la Premier League de Inglaterra superando a equipos como el Arsenal y el Manchester City, además sigue con vida tanto en la FA Cup como en la Carabao Cup, y en la Europa League también clasificó como primero de su grupo.

Sin embargo, ahora tiene bajas importantes que podrían afectar el rendimiento del equipo, como el caso del egipcio Mohamed Salah, que está en la Copa de África, y Trend Alexander Arnold, que sufrió una lesión y estará varios compromisos por fuera.

Ante esto, uno de los jugadores elegidos por Klopp para asumir el liderazgo del equipo es el extremo colombiano Luis Díaz, que ha tenido una temporada de altas y bajas, pero recientemente está retomando su mejor nivel para aportar goles, asistencias y mucho peligro en el área rival.

Ahora, para mantener ese buen momento, Liverpool debe superar a un rival que aunque sobre el papel es menor, ha tenido juegos importantes y por eso vencerlo no será nada fácil: el Bournemouth, del delantero colombiano Luis Sinisterra.

Este compromiso, correspondiente a la fecha 21 de la Premier League de Inglaterra será este domingo 21 de enero a las 11:30 de la mañana, hora colombiana.

Este encuentro, como es uno de los mejores del fin de semana de la Liga Premier, no tendrá transmisión por televisión, sino que solamente se podrá ver por la aplicación de Star Plus.

Por un lado estará Luis Díaz, extremo guajiro del Liverpool que en la actual temporada ha disputado un total de 19 partidos y ha anotado3 goles, por lo que sigue contando con la confianza del técnico Jurgen Klopp.

Por su parte, también estará Luis Sinisterra, pero en el Bournemouth, equipo al que llegó esta temporada y con el que ha jugado un total de 12 partidos y ha anotado 2 goles. De hecho, en diciembre ganó el premio al mejor gol del mes de su equipo.

No surprises there 👏@Sinisterra29 is the winner of the @StrategicSols Goal of the Month for December 🏆 pic.twitter.com/DLyOXdCv8T

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 5, 2024