Son muy pocos los colombianos que han brillado en el fútbol de Inglaterra y es por ello que lo hecho hasta ahora por Luis Diaz en Liverpool es digno de admirar.

Y es que, este domingo 21 de enero, ‘Lucho’ completó 50 apariciones con los ‘reds’ en Premier League; una cifra difícil de alcanzar para los cafeteros, ya que en la lista de futbolistas que superan los 40 partidos apenas figuran Faustino Asprilla, Juan Pablo Ángel, Hugo Rodallega, Jhon Viáfara y Hamilton Ricard.

Luis Díaz se ha convertido en una pieza clave para Jurgen Klopp, quien confía en el guajiro para mantenerse en la cima de la liga y, de paso, soñar con el título.

A raíz de la ausencia de Mohamed Salah por convocatoria (y lesión) con la Selección de Egipto, en Liverpool esperan que el colombiano asuma el liderazgo en ataque, para de esta manera ampliar la ventaja (45 pts.) sobre su máximo perseguidor Manchester City (43 pts.).

‘Lucho’ será titular este domingo contra el Bournemouth formando un atractivo tridente ofensivo junto Darwin Núñez y Diogo Jota.

